Lichterspektakel abgesagt: Christmas Garden fällt aus - Landesmuseum schließt ebenfalls seine Pforten

Wer bereits Karten erworben hat, kann diese zurückgeben oder für das nächste Jahr aufheben. "Kunden die Ihr Ticket behalten und damit den Christmas Garden im nächsten Jahr besuchen, erhalten beim Besuch im Winter 2021 als Dank für ihre Treue einen kostenlosen Glühwein oder ein anderes Getränk ihrer Wahl", verspricht der Erlebniszoo Hannover.Es wird ein trister November werden. Auch andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen ihre Pforten. "Aufgrund der aktuellen Pandemielage und in Folge derEntscheidungen des Bundes und der NiedersächsischenLandesregierung zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2bleibt das Landesmuseum Hannover ab Montag, den 2. November,bis zum 30. November 2020 geschlossen", teilte jetzt das beliebte Museum in einem Presserundschreiben mit. Die Absage betrifft den Ausstellungsbetrieb und alle Veranstaltungen sowie den Museumsshop und das Café. "Wir hoffen, damit einen Beitrag zuleisten, der dabei hilft, die weitere Verbreitung des Virus aufzuhaltenoder zu verlangsamen", heißt es weiter.Update. weil die Bilder vom Zoo aus dem jahr 2011 so shcön sind, habe ich noch zwei weiter Aufnahmen angehängt. Wenn schon alles ausfällt, dann bleibt nur die Erinnerung zum Erfreuen.