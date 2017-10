Goldener Oktober im Stadtpark Hannover

Der Stadtpark zählt für mich zu einem der schönsten Parks in Hannover. 1914 wurde er angelegt und im Laufe der Jahre erweitert und verändert. 1951 fand hier die erste Bundesgartenschau der Bundesrepublik Deutschland statt.



Mir gefallen die verschiedenen Themenbereiche, die die Entwicklung der Gartengestaltung zeigen eigentlich zu jeder Jahreszeit. Rhododendron- und Rosenblüte sind sicher Höhepunkte im Gartenjahr des Stadtparks Hannover. Und den Park im goldenen Oktober bei strahlendem Sonnenschein in all seiner Farbenpracht erleben zu dürfen ist einfach umwerfend. Ich habe euch eine kunterbunte Bilderserie mitgebracht und wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch die Galerie!

Zahlreiche Skulpturen schmücken den Stadtpark. Geht doch selbst einmal auf Entdeckungsreise - ihr werdet überrascht sein, welche Kunstwerke hier ihren Platz gefunden haben. Eine Übersicht über die einzelnen Skulpturen und interessante Informationen zum Stadtpark allgemein erhaltet ihr mit der Broschüre, die die Stadt Hannover herausgegeben hat und die an den Eingängen des Parks kostenlos erhältlich ist.Wir hatten während unserer letzten Besuche das Glück, auch Schmetterlinge und Libellen vor die Linse zu bekommen. Durch die Wasserspiele und -becken, die im ganzen Park verteilt zu finden sind, fühlen sich hier neben Azurjungfern auch die Blaugrüne Mosaikjungfer und Heidelibellen wohl. Letztere flogen auch noch im Oktober im Stadtpark.Der Eintritt in den Park ist übrigens kostenlos.