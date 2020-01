Fotosafari im Erlebniszoo Hannover: Mit der Kamera auf Pirsch

Daher geht es hier jetzt weiter mit der Fotosafari durch den Erlebniszoo Hannover. Ebenfalls wieder mit einigen älteren Aufnahmen, die längst Geschichte sind - etwa Bilder aus den großen Vogelvolieren hinter Meyers Hof oder der früheren Streichelwiese neben Mullewap.Wer nicht in der Umgebung von Hannover wohnt, muss aber nicht die Flinte ins Korn bzw. die Kamera in das Schrankfach werfen. Viele Zoos kommen heute ohne Gitter und Zäune aus. Deshalb lohnt sich natürlich auch der Besuch eines anderen zoologischen Gartens in der jeweiligen Wohnortnähe.