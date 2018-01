Fotosafari im Erlebniszoo Hannover: Es gibt viele dankbare Modelle aus fünf Kontinenten

Ein bisschen Nostalgie: Schade das unsere Vettern aus Südostasien den Zoo verlassen haben. Die Orang-Utans waren immer dankbare Fotomodelle. Zur Erinnerung habe ich in diesem Beitrag noch Fotos berücksichtigt, die heute nun schon historisch sind. Der Name Orang Utan kommt übrigens aus dem malaiischen und Bedeutung so viel wie „Waldmensch“. Viel Spaß mit der kleinen Bildergalerie.