Die Fotosafari geht wieder weiter: Tierbilder aus dem Erlebniszoo Hannover

Das ist zugegeben nicht so toll. Aber: für Fotografen eigentlich doch ideal. Kein Trubel, kein Gedränge, und hoffentlich keine durch kleine Patschehändchen verschmierte Glasscheiben. Eigentlich müsste diese Situation jetzt für eine Fotosafari genutzt werden, um ungestört und in Ruhe Tierbilder zu schießen. Denn für Freunde von Fotos unserer tierischen Mitbewohner bietet der Erlebniszoo eine Vielzahl von Motiven.Um letztere Behauptung zu untermauern, habe ich aus meinem Fundus von Zoofotografien wieder einmal eine weitere Bildergalerie zusammengestellt. Als Motivation für einen Zoobesuch und als (wenn auch schwacher) Alternative für alle, die es bislang noch nicht wieder in Hannovers Zoologischen Garten geschafft haben.