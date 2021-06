Die Fotosafari geht weiter: Aufnahmen aus dem Erlebniszoo Hannover

Dank der Lockerungen bei den Corona-Regeln ist nun immerhin mit einer Jahreskarte ein Spontanbesuch im Zoo möglich. Wer jedoch nur mit einer Tageskarte bei unseren vierbeinigen Verwandten aus dem Tierreich vorscheischauen will, muss sich nach wie vor in ein Zeitfenster für das Kommen einloggen. Bleiben kann man dann aber so lange wie man will, längstens natürlich bis der Zoo seine Pforten schließt und die Tiere schlafen gehen.Im Service für Besucher ist allerdings noch Luft nach oben. Die Gastronomie lässt sich nur mit einer Coronawarn- bzw. Luca-App nutzen. Es gibt aber immer noch viele Menschen, die besitzen kein Smartphone und begnügen sich - wenn überhaupt - mit einem einfachem Handy. Gastronomen außerhalb des Zoos halten für diese Gäste nach wie vor Formulare zur Kontaktverfolgung bereit. Für die Zoorestaurants scheint dieser Aufwand aber wohl zu hoch.