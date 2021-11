Damals im Zoo: Erinnerungen an den zweiten Winterzoo 2006

Ende November des Jahres 2006 dachte allerdings noch niemand an Covid-19. Nach dem großen Erfolg ein Jahr zuvor lockte nun wieder bis in den Februar 2007 hinein die vergnügliche Weihnachts- und Winterlandschaft rund um die Themenwelt Meyers Hof. Da schallten fröhlichen Kinderstimmen über das Gelände und es roch verführerisch nach gebrannten Mandeln, heißen Wafeln und Glühwein. Stimmungsvoll der tolle Lichterschmuck aus Sternen, Kugeln, Lichterketten bis hin zu Tierfiguren auf den Dächern.Zur Erinnerung und mit ein bisschen Wehmut gibt es hier nun in einer Bildergalerie eine kleine Auswahl von Aufnahmen aus dem Winterzoo von Ende November und Anfang Dezember 2006 zu sehen.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch – wie heute wieder - in anderen Teilen Hannovers. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.