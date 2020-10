Damals im Zoo: Als der Winterzoo zum ersten Mal seine Pforten öffnete

Aus aktuellem Anlass (Absage des Lichterspektakels Christmas Garden) wollen wir deshalb zurückblicken auf die Anfänge des Winterzoos vor 15 Jahren. Denn Ende November oder Anfang Dezember 2005 (so genau kann ich es gar nicht mehr sagen) öffnete rund um Meyers Hof erstmals den Winter-Zoo und lockte Besucher an. Von Anfang an wurde die sommerliche Schafsweide bei diesem Spektakel zu einem zugefrorenen Dorfteich, auf den Schlittschuhläufer ihren Runden drehen konnten.Besonders romantisch: Damals fiel noch richtig Schnee in Hannover. Die alten Bauernhäuser von Meyers Hof und der ganze Winterzoo wurde mit der weißen Masse überzogen und zu einem Winterwunderland.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch in anderen Teilen Hannovers. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.