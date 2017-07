Wettberger Sparkassen-Cup 2017

Vom 14.-16. Juli 2017 veranstaltet die Tennisabteilung der TuS Wettbergen ihr sechstes Jugendranglisten-Turnier um den Wettberger Sparkassen-Cup, zu dem Kinder und Jugendliche aus ganz Niedersachsen und den angrenzenden Bundesländern erwartet werden. Startberechtigt sind Spielerinnen und Spieler in den Altersklassen U16 (Jahrgänge 2001 und 2002), U14 (Jahrgänge 2003 und 2004) und U12 (Jahrgänge 2005 und 2006), die dabei um wertvolle LK- und DTB Ranglistenpunkte und um attraktive Sachpreise kämpfen. Ausgetragen wird das Turnier auf den Tennisanlagen der TuS Wettbergen und SV Gehrden.



Der Wettberger Sparkassen-Cup kann auf eine rasante Entwicklung zurückblicken: Seit Beginn des Turniers im Jahre 2012 mit der Altersklasse (U14) hat sich der Wettberger Sparkassen-Cup kontinuierlich weiterentwickelt und ist im Zuge der Umstellung der Ranglistenberechnung vom Head-to-Head (HtH) auf das Rundenpunktesystem (TRP) und der damit verbundenen Kategorisierung der Jugendturniere in die Top Kategorie J-2 eingestuft worden. Damit zählt es zu den acht attraktivsten Jugend-Sandplatzturnieren in ganz Niedersachsen.



“Das ist eine großartige Auszeichnung für unseren Verein und für unser Team, die es geschafft haben, den Wettberger Sparkassen-Cup innerhalb kurzer Zeit auf ein hohes sportliches Niveau und zu einem sympathischen Turnier zu entwickeln,“ freut sich Abteilungsleiter Andreas Hölscher. Geplant ist sowohl bei den Juniorinnen wie auch bei den Junioren in allen Altersklassen mit einem 32er-Feld an den Start zu gehen. Insgesamt rechnen die Organisatoren in diesem Jahr mit mehr als 130 Teilnehmern, die beim Wettberger Sparkassen-Cup aufschlagen werden. “Zielsetzung ist es nach den guten Erfahrungen der Vorjahre dieses Turnier auf hohen Niveau weiter zu entwickeln“, so Abteilungsleiter Andreas Hölscher. “Wir freuen uns, dass wir mit dem SV Gehrden einen Verein gefunden haben, der mit uns dieses Turnier mit neuen Ideen noch attraktiver gestalten möchte. Gemeinsam wollen wir mit einem hochklassigen Jugendturnier Werbung für den Tennissport betreiben.“ Als Oberschiedsrichter des Turniers fungieren Björn Weltz, Chef-Trainer der TuS Wettbergen und Birgit Spech vom DTV Hannover.



Das Turnier beginnt am Freitag, 14. Juli 2017 um 14.00 Uhr für die Junioren mit der ersten Runde. Ab 15.30 Uhr gehen die Juniorinnen an den Start. Spielbeginn am Samstag ist ab 09.00 Uhr. Dann stehen die 2. Runde und das Viertelfinale auf dem Programm. Am Sonntag folgen ab 09.00 Uhr die Halbfinalspiele und ab 14.30 Uhr die Endspiele. Die Spiele am Sonntag finden ausschließlich auf der Tennisanlage in Wettbergen statt. Neben tollen Pokalen vom Hauptsponsor, der Sparkasse Hannover, warten attraktive Sachpreise von adidas, die von dem Sporthaus Gösch zur Verfügung gestellt werden, auf die siegreichen Spielerinnen und Spieler.



Guter Tennissport und spannende Spiele sind garantiert. Die Tennisabteilungen der TuS Wettbergen ( 30457 Hannover, Deveser Str. 32,) und des SV Gehrden (Gehrden, Lange Feldstraße 17) freuen sich auf zahlreiche Gäste. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.