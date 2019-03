EU stimmt mit Mehrheit für eine Urheberrechts-Reform auch zum umstrittenen Artikel 13 (17)

So geschehen heute Mittag in Brüssel .Es hat massive Proteste gegen die Urheberrechts-Reform gegeben, ich habe mich daran nicht beteiligt, weil auch ich von dieser Urheberrechts-Reform nichts mehr habe, denn mein YouTube-Kanal, den ich mir in mühevoller Kleinarbeit und Sonntags-PC-Arbeit aufgebaut hatte, kündigte YouTube schon im vergangenen Jahr indem die Plattform neue Richtlinien erfand, die dafür sorgten, dass der überwiegende Teil der Kreativen Leute, wie ich, nicht mehr in die Gewinn-oder Bezahlzone kommen konnten.Denn Urheber auch wenn man eine kleine Passage aus einem Lied kopiert und einfügt, weil es einem gefällt, ist nicht mehr möglich.Aber habt Ihr Euch schon einmal gefragt, was Google und Co. und auch Microsoft mit den vielen Texten macht, die urheberrechtlich geschützt sind?weil sie es nicht sind, können sie von Google und co. wegen Monopolstellung jederzeit kopiert, vervielfältigt und auch marken-rechtlich an US-Firmen verkauft werden.Mir ist es leider nicht nur mit meinem YouTube-Kanal so ergangen, auch habe ich wegen einer Cover- Kopie fast die Rechte an meinem Manuskript zu "Peter,der kleine Katzenkommissar" verloren und konnte es grade noch retten, aber muss das sein?NEIN !!Deshalb ist die Urheberrechts-Reform so wichtig, und auch ich möchte für diese Zeilen, die ich jetzt schreibe, angemessen entlohnt werden und nicht irgend einen kleinen Gutschein, oder sonstiges dafür bekommen, sondern richtig entlohnt, wie es sich gehört!