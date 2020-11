Genuss Michel 2020 - Der Hamburger Gastropreis in diesem Jahr digital im Netz

SZENE HAMBURG ESSEN+TRINKEN für ein vollständig digitales Format entschieden und die Gewinner des Gastropreises „Genuss-Michel“ in einer digitalen Sendung im Netz auszuzeichnenZum besten Restaurant der Stadt wählt eine hochkarätige Jury das Salt & Silver, Das Santé! darf sich bester Newcomer Hamburgs nennen. Die Betreiber der Kitchen Guerilla werden für besonderes soziales Engagement und Koch-Legende Heinz O. Wehmann vom Landhaus Scherrer für sein Lebenswerk ausgezeichnet.Als Mutmacher für alle Gastronomen in Hamburg startet der Genuss-Guide (genussguide-hamburg.com) mit dem Ende des Lockdowns in der Gastronomie. Der Genuss Guide Hamburg ist eine neue Online-Plattform, auf der Hamburgs Food-Liebhaber mit mehr als 1000 Restaurants, Bars und Cafés auf einen Blick. Zudem gibt es auf der Plattform zahlreiche Kritiken, Tipps, Reportagen und brandheiße News zu lesen.Die ganze Sendung zum "Genuss Michel 2020" gibt es unter https://youtu.be/sQib1qb1aYk