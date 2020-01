Damals in Döhren: Oldtimer an der Haltestelle Fiedelerstraße

Die beiden Aufnahmen von Ende September 1996 zeigen die frühere Situation an der Haltestelle Fiedelerstraße. Anlass war eine besondere Aktion. Ein historischer Straßenbahnwagen war aus dem Üstra-Depot an der Thurnithistraße geholt worden und startete von Döhren aus zu einer Oldtimer-Fahrt durch die Stadt.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.