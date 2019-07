22 neue Gedenksteine aus Messing für Hannover

die niedersächsische Landeshauptstadt, um Stolpersteine zu verlegen. Am 11. Juli 2019 war es wieder so weit.22 kleine Gedenksteine wurden an 12 Orten im Stadtgebiet in hannoversche Erde gelegt. Sie sollen an Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Politisch Verfolgte, Wehrkraftzersetzer, Zeugen Jehovas, Opfer der Krankenmorde, Künstler/Schriftsteller und Deserteure erinnern, die von den Nationalsozialisten verfolgt und zum Teil ermordet wurden. Insgesamt sind es jetzt 423 Stolpersteine.In diesem Bericht sollen 4 Verlegungsorte im Stadtteil List beleuchtet werden.Frau, Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirksrat Vahrenwald-List, nahm mit weiteren Persönlichkeiten an der Opfer-Ehrung teil.Schwerpunkt der Berichterstattung ist die Fotostrecke, die mit einem knappen Text daherkommt. Jedoch soll erreicht werden, das Wesentliche zu erfassen.Quelle:Alle Kurzbiographien: Städtische Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Hannover unter der Leitung von Dr. Karljosef Kreter.