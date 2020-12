R.F. Myller – Mind. 48 Porträts

je 18x24cm, 2018-2019, verschiedene Techniken

Mit dem Gedanken, Frauenpersönlichkeiten zu malen, die in meinem Leben durch ihren Einfluss undihr Wirken einen großen Einfluss auf mich und mein Leben ausgeübt haben, spielte ich bereits einige

Jahre. Als ich im Herbst 2018 beschloss, eine Veröffentlichungspause einzulegen, reifte dieser

Entschluss soweit, dass ich einige erste Bilder malte und sich dann schnell herausstellte, dass es

wieder ein Zyklus wird, diesmal aber mit offenem Ausgang.





Ausgangspunkt ist der Zyklus "48 Porträts" von Gerhard Richter. In diesem hat er 48 Porträts

wegweisender Personen aus den Bereichen Kultur und Wissenschaft in Schwarz-Weiß gemalt. DieVorlagen suchte er aus Lexika und verband mit seiner Malweise das gleichmacherische dieser

Aufnahmen. Leider kommen in diesem Zyklus nur Männer vor, weshalb der Maler Gottfried

Hellnwein kurz danach den Zyklus nochmal in Brauntönen gemalt hat. Dieses Mal nur Frauen.





Beide Zyklen finde ich völlig unzureichend, da sie nicht das Wesen und die Einzigartigkeit der

dargestellten Personen herausarbeiten. Das jedoch soll das Anliegen meiner Arbeit sein. Ich wähltefür mich einen Ansatz, der Bezug nimmt auf diverse Fragestellungen: Was ist die besondere Leistung

dieser Frauen? Was ist für ich wichtig bzw. im Laufe meines Lebens wichtig gewesen? Was verbinde

ich gefühlsmäßig oder rational mit diesen Frauen? Nicht alle Fragestellungen werden in allen Bildern

gleichermaßen behandelt. Zum Teil kommen dabei sehr subjektive Bilder zustande, die für den

Außenstehenden nur schwer zu entschlüsseln sind. Für mich ist es wichtig, die Individualität aller

Abgebildeten zu wahren.





Das Ganze ist als never ending process gedacht, auf meinen Listen stehen noch weiter über 100Namen und ständig kommen neue hinzu. Gedacht ist, dass bei jeder folgenden Ausstellung immer

mindestens 48 Porträts ausgestellt werden.



Zusätzlich zum Zyklus entstanden zahlreiche weitere Gemälde sowie Arbeiten auf Papier.



Kontakt:

R.F. Myller

kontakt@rfmyller.com

phone: 0171 - 122 9657