6x6x2018 Phänomen & Kunstausstellung

Jedes Kunstwerk ist 6x6 Quadrat-Zoll, nur auf der Rückseite unterzeichnet und anonym ausgestellt. Alle Einsendungen stehen der Öffentlichkeit für jeweils 20 US-Dollar (in der Galerie und online für den globalen Einkauf) zum Vorteil von RoCo zur Verfügung. Künstlernamen werden dem Käufer beim Kauf angezeigt.Rochester Contemporary Art Center (RoCo) ist ein gemeinnütziges Kunstzentrum in Rochester, New Yorks East End District. Das Art Center ist ein Ort des Austauschs von Ideen und einer gemeinnützigen Organisation, die 1977 gegründet wurde. Als Zentrum für nachdenkliche zeitgenössische Kunst bietet RoCo einzigartige Begegnungen für das Publikum und außergewöhnliche Möglichkeiten für Künstler. RoCo zeigt und unterstützt zeitgenössische Kunst in allen Formen. RoCo ist bekannt für seine jährliche 6x6 Ausstellung. Das Art Center ist auch bekannt für seine beliebten Makers & Mentors Exhibitions, die namhafte Pädagogen mit ihren derzeitigen und ehemaligen Studenten verbinden. RoCos State of the City-Ausstellungen konzentrieren sich auf neuen Urbanismus und zeigen Künstler aus der ganzen Region. Die Organisation beherbergt zahlreiche andere kuratierte Gruppenausstellungen, Kooperationen mit Kunstorganisationen aller Art und Projekte auf Gemeindeebene.Auf www.roco6x6.org, sind jetzt die Kunstwerke der diesjährigen Ausstellung zu durchstöbern und zu erwerben. RoCo schreibt auf seiner Seite " Wir liefern überall hin und alles was Sie brauchen, um Ihre Sammlung zu bauen ist die Liebe zur Kunst und zum Computer. Jedes Kunstwerk wird für $ 20 verkauft um RoCo zu unterstützen - Ziel ist es 2.500 Kunstwerke zu verkaufen."Fast 3.300 Menschen aus der ganzen Welt haben Kunstwerke zu 6x6x2018 beigetragen. Das vergangene Eröffnungswochenende war ein voller Erfolg; Fotos von der Eröffnungsfeier sind bereits auf der Homepage zu sehen.Von mir sind 4 Fotografien der "PLAY MODE" Serie in der Ausstellung zu sehen, die ich, Lars Schumacher vor einigen Tagen auf einer Amerika - Reise persönlich in Rochester abgeben konnte.