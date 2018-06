"Viva el Arte" Kunstausstellung startet am 21. Juni in Puerto Rico

In diesen Momenten der kulturellen Krise und des Unbehagens wünscht die Vereinigung der Künstler von Puerto Rico Inc. (der Verband der visuellen Künstler von Puerto Rico auf Englisch), dass die visuelle Kunst teil unserer Kultur schnell im lokalen und internationalen Bereich rehabilitiert wird. Der Künstlerverband Plásticos Rico Inc. fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich an unserer Kampagne "Mail Arts" unter dem Titel "Live the Art" zu beteiligen, in Solidarität und zur Feier der künstlerischen und kulturellen Ausdrucksformen Puerto Ricos.Die Kampagne versucht zu demonstrieren, dass Kunst und Kultur ungeachtet der natürlichen oder von Menschen gemachten Widrigkeiten sich immer zum Wohl der Menschheit manifestieren und erstrahlen werden. An diesem Donnerstag, dem 21. Juni wird die Wanderausstellung um 19:00 mit einer feierlichen Stunde im "Compañía de Turismo de Puerto Rico" eröffnet. Aus Deutschland sind Susanne Schumacher und Lars Schumacher mit Arbeiten in der Ausstellung vertreten.Weitere Informationen: www.aapprinc.org



Blog von Lars Schumacher