TOPOLINO - Ausstellung in Italien

Micky Maus (engl. Mickey Mouse) ist eine von Walt Disney erschaffene Zeichentrickfigur und gehört aufgrund ihrer weltweiten Bekanntheit zu einer der berühmtesten Kunstfiguren. Micky Maus ist die bekannteste Figur aus der Disneywelt und trat auch als Comicfigur auf. Als Notlösung erfunden und anfänglich nur in Zeichentrickfilmen zu sehen, avancierte Micky Maus rasch auch zum Comicstar und wurde im Laufe der folgenden Jahre auch international zu einem großen Erfolg.Nur zwei Jahre nach Micky Maus Leinwanddebüt, am 13. Januar 1930, erschien der erste Comic mit in amerikanischen Tageszeitungen, bald lasen weltweit Millionen Menschen die Geschichten. Die Zeitungscomicstrips wurden zum großen Teil von Floyd Gottfredson gezeichnet, der Figuren aus den Filmen übernahm (z. B. Goofy) und neue (wie Das schwarze Phantom, Kommissar Hunter, Gamma) einführte.Da ab 1950 in Europa eine hohe Nachfrage nach Disney-Comics entstand, die mit dem Material aus Amerika nicht befriedigt werden konnte, wurden ab den 1950er Jahren viele Comics in Italien gezeichnet. Hier ist insbesondere Romano Scarpa zu nennen. Heutzutage spielen die Vereinigten Staaten von Amerika als Produzent von Disney-Comics keine Rolle mehr. Die in Deutschland erscheinenden Geschichten stammen fast ausschließlich aus Dänemark und Italien, z. T. noch aus den Niederlanden und vereinzelt anderen Ländern (Frankreich, Brasilien).