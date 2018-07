Manufacturing Belt

Diese Gegend ist bekannt für den Motown und Techno – Sound (Detroit) für Soul & Jazz (Chicago & New York) Kunst auf den Spuren Andy Warhol und Jackson Pollock, den einflussreichen Familien von Rockefeller, Kennedy & Trump oder den chromblitzenden Autos von Studebacker, Packard, Ford und Co. ​Für uns war es eine fröhliche Reise auf der wir tolle Menschen getroffen, kennengelernt und wiedergesehen haben.​Am kommenden Samstag zeigen Maik Hermanns und Lars Schumacher Fotografien ihrer USA Reise in Burgdorf. Eine begrenzte Anzahl an Besucherinnen und Interessierte können dabei sein. (Anmeldung bis Freitag 06.07.2018 um 12.00 Uhr per eMail an larsschumacher @ okok.de.)Das wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröhliches Herz.Hermann LönsSITE: http://www.larsschumacher.de BLOG: https://larsschumacherdeutschland.wordpress.com/