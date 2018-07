Kunstfestival in Droitwich Spa

Die erste Droitwich Mail Art Ausstellung fand 2015 mit dem Thema "Connection Is Made ..." statt. Die Idee hinter dem Thema war, Künstler der französischen Partnerstadt Voiron mit ihren Kollegen in dem britischen Droitwich zu verbinden. Später wurde die Idee weiterentwickelt und Künstler aus der ganzen Welt eingeladen. Jetzt sind die Ausstellungsmacher stolz, Postkunst zu zeigen, die aus Großbritannien, Deutschland, Finnland, Serbien, Italien, Spanien, Norwegen, Griechenland, USA, Österreich, Brasilien, Australien angekommen ist.Die Ausstellung 2016 war Teil des 400 Shakespeare-Jubiläums, das das ganze Jahr über weltweit gefeiert wurde. Die Ausstellung wurde in der Meetbox, der lokalen Pop-up-Galerie und dem Kunstzentrum organisiert. Die Auswahl war so aufregend in ihrer Vielfalt in Bezug auf Thema, Interpretation und Techniken.2017 brachte ein neues Kunstfestival nach Droitwich. Droitwich Arts Network, der Organisator des Festivals, unterstützt dabei die Droitwich Mail Art und hilft bei der Logistik und Promotion.Ziel des Veranstaltungsteam um Tamara Jelača bei der Droitwich Mail Art ist es, frischen Wind und freie Kunst in die Stadt zu bringen und die Kreativität lokaler Künstler und der Öffentlichkeit zu fördern.Susanne Schumacher und Lars Schumacher aus Niedersachsen sind in diesem Jahr erneut mit einem Beitrag in der Ausstellung zu sehen.Link zur Homepage Susanne Schumacher Link zur Homepage Lars Schumacher