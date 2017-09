Kunst aus Hannover in Großbritannien

Droitwich Spa ist eine Kleinstadt in der englischen Grafschaft Worcestershire. Bereits im Jahr 2015 organisierten Kunstinteressierte der Stadt eine erste Ausstellung mit dem Thema 'Connection Is Made ...' . Die Idee hinter dem Thema war, Künstler zwischen zwei Städten in Frankreich und England miteinander zu vernetzen und die Kunst in beiden Partnerstädten Voiron(F) und Droitwich(GB) auszustellen.Französische Künstler schickten ihre Kunstpostkarten, mehr und mehr verbreitete sich die Idee der Ausstellung bis Künstler aus der ganzen Welt der Einladung folgten. Später wurde daraus die Idee, Künstler aus der ganzen Welt einzuladen, sich an dem Austausch zu beteiligen.2016 stand die 2. Auflage dieser Kunstausstellung im Zeichen des 400. Shakespeare Jubiläums, das weltweit das ganze Jahr über gefeiert wurde. 2017 hat sich daraus ein Kunstfestival entwickelt. Das „Droitwich Arts Network“, der Veranstalter des Festivals, unterstützt diese weltweite Beteiligung von Künstlern in Droitwich Spa und hilft bei Logistik und Promotion. Heute sind die Ausstellungsmacher stolz darauf, Kunst zu zeigen, die aus Großbritannien, Deutschland, Finnland, Serbien, Italien, Spanien, Norwegen, Griechenland, USA, Österreich, Brasilien, Australien und künftig in noch weiteren Teilen der Erde entsteht. Für die Mitveranstalterin Tamara Jelača ist es ein Ziel mit „Droitwich Mail Art“, einen Hauch frischer und freier Kunst in die englische Kleinstadt zu bringen und mit Kreativität auch lokale Künstlern und die Öffentlichkeit zu begeistern.Das Thema der in 2017 vorbereiteten Ausstellung steht unter dem Motto „LONG LIVE THE ART!“ Aus Burgdorf nehmen an der Ausstellung Susanne Schumacher und Lars Schumacher teil. Das Droitwich Kunstfest 2017 mit vielen unterschiedlichen Aktionen findet im Spätsommer 2017 im gesamten Stadtbereich statt. Die Ausstellung ist in der Droitwich Library zu sehen sein.