Radfahrer wurde auf Zebrastreifen schwer verletzt

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover kam der Radfahrer aus der Eilenriede und überquerte in Höhe der Raffaelstr. die Walderseestr. Dafür nutzte er den dortigen Zebrastreifen. Für eine stadteinwärts fahrende 34-Jährige erschien der Radfahrer so überraschend, dass sie nicht rechtzeitig stoppen konnte. Sie erfasste ihn frontal mit ihrem Seat. Dabei entstand zu den schweren Verletzungen des Radfahrers ein Sachschaden von ca. 3.100 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme wurde die Walderseestr. gesperrt.Das überqueren von Straßen durch Radfahrer auf „Zebrastreifen“ ist eine sehr gefährliche Unsitte, wie es nicht erst dieser Unfall zeigt! „Zebrastreifen“, wie sie umgangssprachlich genannt werden, sinde. An diesen habenvor dem Kraftverkehr (Autoverkehr) und auch Vorrang vor Radfahrern und E-Scootern, wenn dort kein räumlich getrennter Radweg vorhanden ist. Radfahrer dürfen diesen Überweg (zumindest nicht fahrend)nutzen und haben entsprechend natürlich auch keinen Vorrang. Dafür gibt es gute Gründe:1. Dient der Fußgängerüberweg zum besonderen Schutz eben von Fußgängern und2. bewegen sich Radfahrer wesentlich schneller als Fußgänger. Und darin liegt die große Gefahr!Fahrzeugführer haben am Zebrastreifen anzuhalten sobald sich ein Fußgänger dem Überweg nähert. Sofern sich tatsächlich ein Fußgänger heran kommt ist sein Tempo überschaubar und ein Anhalten möglich. Doch ein Radfahrer kommt viel schneller auf einen Überweg zu. Das sollte dem 28-Jährigen an der Walderseestr. auch zum Verhängnis geworden zu sein, insbesondere da er auch noch aus einem Wald gekommen ist. Noch gefährlicher wird es wenn Radfahrer von einem parallel verlaufenden auf den Überweg lenken. Solche Fahrmanöver sind für Fahrzeuglenker nicht vorhersehbar und entsprechend gefährlich. Daher ist die Nutzung eines Zebrastreifens für Radfahrer verboten.