Lichtkunst am Fora-Hotel in Hannover setzt Zeichen

In den letzten drei Wochen war jeweils von Montag bis Mittwoch die Lichtkunst von drei Künstlern am Hotel Fora in Hannover zu bewundern. Mit der Aktion wurde ein buntes Zeichen in der Corona-Krise gesetzt und auf die schwierige Situation von Kunst und Kultur, dem Hotelgewerbe und der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht. Noch bis zum 03. März sind von 18:00 bis 21:00 Uhr die tierischen Bilder des Graffitikünstlers BeNeR1 zu sehen.

Die gezeigte Kunst brachte ein bisschen Farbe in den tristen Corona-Alltag. Bleibt zu hoffen, dass schnell Lösungen für die beteiligten Branchen gefunden werden, damit sie nicht zum stillen Opfer in der Krise werden. Ohne Kunst und Kultur fehlt uns was!Weitere Kunst von BeNeR1 in Hannover findet ihr unter anderem in der Kronenstraße:und in der Rolandstraße: