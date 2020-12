Damals in der Südstadt: Im Winter vor 15 Jahren flitzten noch Schlittschuhläufer über den Maschsee

Der Maschsee muss seinerzeit relativ lange begehbar gewesen sein. Die Fotos, die ich gefunden habe, beginnen im Dezember 2005 und reichen bis zum Februar 2006.Schon lange bot der See kein Eisvergnügen mehr und auch diesen Winter wird es wohl wieder nichts damit werden. Aber zur Erinnerung kommt hier dann eben eine kleine Bildergalerie.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch – wie im heutigen Beitrag - in anderen Teilen Hannovers. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.