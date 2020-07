„Von erfolgreichen Frauen lernen“ 2020 - Digitaler Auftakt der LSB-Impulsvortragsreihe aus Hannover

Rund 75 Teilnehmende waren an der Auftaktveranstaltung der LSB-Impulsvortragsreihe „Von erfolgreichen Frauen lernen“ 2020 mit Ilka Piechowiak zugeschaltet, denn aufgrund der Corona-Pandemie fand das Event erstmals als Online-Veranstaltung (via Zoom / edubreak dialog) statt.

„Das Außen bleibt draußen!“

„Bleiben Sie bei sich!“

„Fokussieren Sie sich auf sich selbst und Ihr Maßstab ist Ihre Messlatte!“

„Auch wenn die Umwandlung in ein Online-Format aus der aktuellen Situation heraus entstand, hat sich gezeigt, dass es eine wertvolle Ergänzung zu Live-Formaten sein kann. Es wird die echte Begegnung zwischen Menschen nicht ersetzen, aber es zeigt sich auch, dass nicht alles live und vor Ort gemacht werden muss. Und das eröffnet für die Sportorganisationen in einem Flächenland wie Niedersachsen neue Möglichkeiten, Menschen auch an entfernten Orten mitzunehmen und einzubinden.

Jetzt freuen wir uns aber auf hoffentlich viele Live-Events mit Ilka Piechowiak – einer Power-Frau, die auf die Bühne gehört!“,

Die ehemalige Handballnationalspielerin tourt in diesem Jahr mit ihrem Programm durch Niedersachsens Sportregionen, um mehr Souveränität und Selbstbewusstsein an die Frau zu bringen. Wie bereits in den vergangenen fünf Jahren richtete der Regionssportbund (RSB) Hannover in Kooperation mit dem LandesSportBund (LSB) Niedersachsen den Auftaktabend der landesweiten Impulsvortragsreihe aus. Dieses Jahr ist zum ersten Mal der Triathlon Verband Niedersachsen mit an Bord gewesen.Dagmar Ernst (Vorstand Vereinsentwicklung, RSB) wies in ihrer Begrüßung darauf hin, dass wir aufgrund der momentanen Situation rund um das Coronavirus mehr oder weniger gezwungen sind neue Wege zu gehen, wie in diesem Fall den Impulsvortrag nicht als Präsenzveranstaltung, sondern als Online-Alternative stattfinden zu lassen. Sie sieht das Ganze allerdings als Chance. Als Beispiel für eine selbstbewusste Frau nennt sie Astrid Lindgrens Figur „Pippi Langstrumpf“, die dieses Jahr ihren 75. Geburtstag feiert.Nach den Grußworten von Dagmar Ernst, Dr. Angela Daalmann und Ela Windels (beide LSB) sowie Michelle Schäfer (Triathlon Verband Niedersachsen), folgte der 45-minütige Vortrag von Ilka Piechowiak. Fragen seitens der Teilnehmenden wurden währenddessen in der „F&A“-Funktion gesammelt und im Anschluss an den Vortrag nach einer 10-minütigen Pause erörtert. Hier hatte die jeweilige Teilnehmerin auch die Möglichkeit, direkt mit der Referentin zu sprechen.Die Inhalte:• Selbstsicherheit und wie wir sie erreichen.• Warum es wichtig ist, sich selbst zu (er)kennen.• Erfolg oder nicht – das ist die Frage.• Authentisch sein versus Diplomatie – was im Business hilft.• Was uns meist (un)glücklich macht.Ilka Piechowiak zeigt in ihrem Vortrag zunächst die Formen der Selbstrexion auf: „Es gibt die gesunde Selbstreflexion, die selbstzweifelnde und die verzerrte Selbstwahrnehmung. Der Grundstein für den Selbst- oder Minderwert wird bereits in der frühsten Kindheit gelegt. Es kommt darauf an, ob die Summe der gemachten Erfahrungen positiv oder negativ ist.“In Bezug auf Selbst(er)kenntnis zieht sie eine Parallele zu der Besonderheit in der Corona-Zeit: „(Er)kennen Sie sich? Was ist der Kern Ihres Charakters?“Ein interessanter Maßstab ist das. Dazu bringt sie ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Die Chefin bzw. der Chef ist im Urlaub - wie groß ist die Freude bei ihren/seinen Mitarbeitenden über ihr/sein Zurückkommen? Sie kann groß oder gar nicht vorhanden sein.Erfolg ist in unserer Gesellschaft eine Art Pflicht geworden. Oft wird Erfolg an Kennzahlen gemessen: Mitgliedszahlen, Vereinsein- oder austritte, aber wo liegt der persönliche Erfolg? Da sagt sie:und empfiehlt:In ihrer Handballzeit hat sich Ilka Piechowiak oft mit einer Mitspielerin verglichen. Doch sich ständig mit anderen zu vergleichen, macht auf Dauer unglücklich. Ihr Tipp:Es gibt einen positiven Vergleich, indem man andere Menschen als Vorbild zur Inspiration nutzen. Jedoch basiert ein zerstörerischer Vergleich auf Minderwertigkeit und das zerfrisst einen auf Dauer.Zum souveränen Auftreten – gerade im beruflichen Kontext - gibt sie folgenden Rat: „Ich kann alles denken, was ich sage, aber bitte nicht alles sagen, was ich denke.“ Es wäre ratsam erst sich einmal vorab zu überlegen, ob man das, was man denke auch souverän verbal zum Ausdruck bringen könne.Die ersten 8 Schritte, um noch souveräner und selbstbestimmter zu sein:1. Ihre Einstellung prägt Ihr Verhalten2. Bleiben Sie wertschätzend mit sich und anderen3. Kennen und überwinden Sie Ihre Ängste4. Ihre Begeisterung verbindet5. Erfolg ist Ihre eigene Definition6. Tun Sie das, was Sie tun mit Leidenschaft7. Vergleichen Sie sich nicht – Bleiben Sie bei sich8. Verhalten Sie sich Ihrer Rolle angemessenIhre eigene Souveränität stellte Frau Piechowiak in der abschließenden Fragerunde unter Beweis. Eine Teilnehmerin wollte wissen, wie sie arroganten und provokanten Menschen gegenübertreten könne. Ihre Antwort: In solch einem Fall sollte man sich zuerst fragen, was das Auftreten im Inneren mit einem macht. Dann könnte man seinem Gegenüber ein Feedback geben und ihm mitteilen, dass er auf einen arrogant wirke und man sich wünschen würde, wenn er einem wertschätzend gegenüberträte.Wertschätzende Worte für die Veranstaltung, aber vor allem für die Referentin fand unter anderem Dr. Angela Daalmann vom LandesSportBund, die sich vor allem nach dem erfolgreichen digitalen Auftakt in Hannover nun auf die weitere Tour an neun weiteren Orten in Niedersachsen freut, denn nach den Corona-Lockerungen können diese nun auch – wenn auch mit Hygieneauflagen – als Präsenzveranstaltungen angeboten werden. Nächster Tourort heißt Stade am 10. September 2020.Dr. Angela Daalmann, Leiterin Team Grundsatzfragen (LSB)10. September 2020 KSB Stade01. Oktober 2020 KSB Göttingen-Osterode08. Oktober 2020 KSB Wesermarsch28. Oktober 2020 KSB Emsland29. Oktober 2020 KSB Ammerland19. November 2020 KSB Göttingen25. November 2020 KSB Peine26. November 2020 KSB Lüneburg21. Januar 2021 KSB Wittmund