Gesundheit im Sport-Vitamin D 3–Colecalciferol–Fast jede Körperzelle hat einen Vitamin D – Rezeptor – Vitamin D ist einer der wichtigsten Mikronährstoffe für unsere Gesundheit

Das Immunsystem - Freund oder Feind in unserem Körper? Prof. Dr. med. Jörg Spitz -und dieser Information – VitaminDelta - http://www.vitamindelta.de und diesem Buch - Gesund in sieben Tagen: Erfolge mit der Vitamin-D-Therapie - https://www.amazon.de/Gesund-sieben-Tagen-Erfolge-... ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=von+helden+gesund&qid=1629533925&sr=8-2und ergänzend - Gesund mit der Kraft der Natur – erweiterte Ausgabe: 4 Methoden, Ihr körpereigenes Vitamin D zu aktivieren - https://www.amazon.de/Gesund-mit-Kraft-Natur-körpe... ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=von+helden+gesund&qid=1629533996&sr=8-2Eine ausführliche weiterführende Filmliste gobt es hier:Alles weitere im Gespräch beim Bürgertreff Gesundheit Hannover mit Sitz in der Südstadt - https://btgh.vonabisw.de