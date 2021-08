Vitamin C in der Gesundheitspolitik – Ich nehme täglich 4 bis 6 Gramm = 4.000 bis 6.000 mg. – Warum?

Heilung des Unheilbaren: Vitamin C: Die Wunderwaffe der Natur, die selbst »unheilbare« Krankheiten heilt -Superheilmittel Vitamin C: Überzeugende Studien belegen, dass hochdosierte Gaben von Vitamin C vor Erkrankungen schützen und diese heilen können -Aber vor allem wegen dieser filmischen Informationen - https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfUcScvQbE... Eine ausführliche ergänzende Filmliste zu Vitamin D gibt es hier:Gern mehr im Gespräch beim Bürgertreff Gesundheit Hannover mit Sitz in der Südstadt - https://btgh.vonabisw.de