Landesweite Ergebnisse der nds. Kommunalwahl

Knapp 6,5 Millionen der rund acht Millionen Einwohner in Niedersachsen sind bei der Kommunalwahl wahlberechtigt gewesen. Sie waren aufgerufen, Ihre Stimme zu nutzen, um die Abgeordneten der regionalen Parlamente zu bestimmen und Bürgermeister oder Landräte direkt zu wählen.Insgesamt standen 71.225 Kandidierende zur Wahl, die sich um 29.536 Sitze für 2.134 kommunalen Vertretungen bewarben. In 282 Kommunen wurden außerdem Bürgermeister und Landräte neu gewählt, um deren Positionen sich 806 Personen bewarben.Bei den Direktwahlen für das Amt von Bürgermeister oder Landrat zählte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen. Erreichte diese kein Kandidat gehen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen am 26. September 2021 in eine Stichwahl, bei der die meisten für sie abgegebenen Stimmen zählen.Kumulieren und panaschierenBei der Wahl für die Räte hatten die Wahlberechtigten jeweils drei Stimmen. Diese konnten sie beliebig auf die Landeslisten der Parteien oder auf Einzelkandidaten verteilen. Dabei waren keine Parteigrenzen einzuhalten. Es war also zum Beispiel möglich, eine Stimme einer Landesliste einer Partei zu geben und je eine zwei Kandidaten von jeweils anderen Parteien oder aber einer Partei gar eine Stimme zu geben und zwei Stimmen einer Person sowie eine einer anderen. Dieses komplexe Wahlsystem erfordert eine längere Auszählung, da nicht nur mehr Stimmen abgegeben werden, sondern auch die Direktwahl von Einzelpersonen in den jeweiligen Orts-, Stadt-, Landkreis oder Gemeinderat möglich ist. Diese Bündelung und Aufteilung von Stimmen heißt auch kumulieren und panaschieren.Vorläufiges Ergebnis der KreiswahlenCDU 31,7 % (- 2,6)SPD 30,0 % (- 1,2)Bündnis 90/Die Grünen 15,9 % (+ 5,0) AfD 4,6 (- 3,3)FDP 6,5 % (+ 1,7)Die Linke 2,8 % (- 0,5)Sonstige 8,5 % (+ 1,1), darunter:Wählergruppen 5,6 % (- 0,4)Piraten 0,3 % (- 0,3)Die Partei 0,8 % (+ 0,5)Freie Wähler 0,5 % (+ 0,4)verschiedene Einzelbewerber 0,1 % (+/- 0) die Basis 0,6 % (+ 0,6)VOLT 0,2 % (+ 0,2)Wahlbeteiligung 57,1 % (+1,5)Wichtig: Diese landesweite Auswertung hat keine Relevanz für die Zusammensetzung der regionalen Parlamente.Wahl in Niedersachsen-Auf Kreisebene errangen die Parteien in allen Parlamenten zusammen folgende Sitze (teilweise Sitze trotz landesweit weniger als 0,1 % der Stimmen):CDU 741 (- 57)SPD 711 (- 21)Bündnis 90/Die Grünen 352 (+ 110) Wählergruppen 157 (- 6)FDP 154 (+ 41)AfD 113 (- 64)Die Linke 61 (- 14)Die Partei 15 (+ 5)die Basis 11 (+ 11)Freie Wähler 11 (+ 7)VOLT 5 (+ 5)Piraten 4 (- 5)Tierschutzpartei 2 (+2)verschiedene Einzelbewerber 2 (+/- 0) Zentrum 1 (+/- 0)Nicht mehr in Kreisparlamenten vertreten sind unter anderem Die Friesen und die NPD.Vorläufiges Ergebnis der GemeindewahlenCDU 32,9 % (- 2,9)SPD 29,6 % (- 2,4)Bündnis 90/Die Grünen 13,5 % (+ 4,4) FDP 5,2 % (+ 1,1)AfD 2,2 (- 0,7)Die Linke 1,6 % (- 0,4)Sonstige 15 %, darunterWählergruppen 13 % (+ 0,5)verschiedene Einzelbewerber 0,7 % (+ 0,1) Die Partei 0,5 % (+ 0,3)die Basis 0,3 % (+ 0,3)Freie Wähler 0,2 % (+ 0,1)Piraten 0,2 % (- 0,1)VOLT 0,1 % (+ 0,1)Wahlbeteiligung 57,9 % (+ 1,6)Auf Gemeindeebene errangen die Parteien in allen Parlamenten zusammen folgende Sitze (teilweise Sitze trotz landesweit weniger als 0,1 % der Stimmen):CDU 5158 (- 412)SPD 4243 (- 394)Wählergruppen 3508 (+ 266)Bündnis 90/Die Grünen 1537 (+ 494) FDP 619 (+ 153)AfD 202 (- 5)Die Linke 148 (- 11)verschiedene Einzelbewerber 126 (+ 15) Die Partei 28 (+ 21)die Basis 21 (+ 21)Freie Wähler 21 (+ 12)Piraten 9 (- 8)Einzelergebnisse der Kommunalwahl 2021Zentrum 5 (+/- 0)VOLT 4 (+ 4) Tierschutzpartei 3 (+ 3) DIB 2 (+ 2)ÖDP 2 (+/- 0)Die Friesen 2 (- 1) Bündnis C 1 (- 1)Die Demokraten 1 (+ 1) HAIE 1 (+ 1)LKR 1 (+ 1)NPD 1 (- 10)