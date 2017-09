heute waren wir in Göttingen und haben viele nette Menschen kennengelernt, die uns Glück wünschten oder sogar in Briefwahl für uns stimmten.Das macht Mut.Sven möchte in Göttingen einen regelmäßigen Stammtisch einrichten, bei dem es natürlich um Politik geht. Ein bewegter Stammtisch ist gut für eine lebendige Demokratie.Morgen sind wir am Kröpke in Hannover, ab 13 Uhr und am Samstag in Osnabrück.Wer ist dabei?Wer kommt uns besuchen?... von der bewegten Francis Bee