Demo bei mir zu Haus

Aufrührer Edwin, hat die Massen modilisiert.

Der Asylantrag lag vor und diehaben alle Fragen beantwortet. Dennoch hatte die Regierung Einwände. Die Neuen seien Eindringlinge und würden den Frieden stören.Haustier Nilpferd Edwin hatte sich den Neulingen genähert und den ersten Kontakt zur Gruppe gesponnen ... Sie können reden ... sie können fühlen und die können schmusen.Wichtige Details bei Suche nach Argumenten für den Verbleib.In meiner Wohnung wurde eslaut und sie brabbelten alle durcheinander und die Neuen saßen in der Mitte, aneinandergekuschelt, und umringt von dem Protestmarsch.Treffpunkt: mein Bett.Nachdem ich die Demonstranten beruhigen konnte und Garfield (die verrückte Katze) sofort in einen Schlafanfall verfiel, arbeitet der Rest nun an der Integration der Neulinge.Fortsetzung folgt ...... von der überrumpelten Francis Bee