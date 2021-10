Coronafälschungen - #allesdichtmachen-#allesaufdentisch - Künstler haben sich mit Wissenschaftlern zusammengetan

www.allesaufdentisch.tvjetzt längere Gespräche mit Experten und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen (darunter auch der taz-Autor Ulf Erdmann Ziegler).Zitat:"Der deutsche Geist hat 110 Jahre nach Robert Koch einen Grad der Verblödung erreicht, den man kaum in Worte fassen kann.Da wird eine Aktion wie #allesaufdentisch kritisiert, weil es sich um Schauspieler handele, deren medizinische und gesellschaftliche Fachkenntnis nicht ausreiche, um derart komplexe Themen wie die Auswirkungen und wissen- schaftlichen Grundlagen der Corona-Pandemie zu erfassen und zu besprechen. Letztere Fähigkeit wird ihnen grundsätzlich negiert und mit Sprüchen wie „Ich brauche einen Arzt - ist zufällig ein Schauspieler anwesend?“ ins Lächerliche gezogen ...... während man gleichzeitig an den Lippen von Herbert Grönemeyer, dem Komiker Eckart von Hirschhausen, Wald- und Wiesenärzten auf Twitter, einem Gesundheitsökonomen mit schlechteren Zähnen als eine sibirische Matroschka und vor allem Lehrern hängt, die in dieser Pandemie besonders mit Panikmache, unbesonnenen Aus- sagen und Falschmeldungen aufgefallen sind."