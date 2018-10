Limberg im Oktober-Sommer 2018

Anders war an diesem Tag die Marienkäfer Invasion. Der Sonnenschein am Waldrand lockte sie großer Zahl an. Die kleinen Biester überfielen uns regelrecht, setzten sich auf Kleidung, Haaren und der bloßen Haut fest. Sogar die Kameras und Objektive blieben nicht verschont.Grund genug, den Rückweg quer durch den Wald und nicht am Rand entlang zu wählen.Die fotografischen Eindrücke dieses sehr sommerlichen Herbsttages möchten wir Euch gerne zeigen. Allerdings ohne Marienkäfer.....