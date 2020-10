Hunde sind klasse ...

... Sozialämter eher weniger.

Ich habe wieder einen Kalender für das kommende Jahr gebastelt, den ich Euch hier vorstellen möchte.Wie findet ihr meine Auswahl?Auch ich leide an den Folgen der Pandemie.Ist lesen von Krimi1 Krimi3 jetzt aus der Mode geraten? ... und haben Kalender als Wandschmuck oder als Terminator z.B. ausgedient?Ich brauche solche Kalender tatsächlich. Ich benutze sie lieber, als die Kalender in meinem Handy, wo gleich jeder weiß (wer das hacken kann) wannn ich wo bin und dann ev. meine Wohnung ausräumen könnte oder andere gemeine Dinge tun könnte.Und werden Bücher nicht mehr gelesen? ... obwohl ich gegenteiliges auch in den Medien vernehmen konnte. Stimmt das nun? oder sind das Fehlinformationen?Ich habe die Bestellung für den Küchen-/Büro-Kalender schon raus ... leider werde ich dafür keine Gewinne haben und bleibe auf meinen Schulden sitzen.Das Sozialamt weigert sich - trotz Zusage - immer noch die Räumkosten der Wohnung meiner Eltern zu übernehmen.Hier ein Textauszug aus meinem Block:der kann mir schreiben unter Link Ich freue mich auf Eure Reaktionen ...... von der kalendaren Krimischreiberin Francis Bee