Schrille Töne und viel me(e)hr – Die Tribüne spielt

Sie sind gut. Sie sind einfach gut. Und niemand würde ohne es zu wissen, auf die Idee kommen: Das sind Laienschauspieler.Sie legen mit dem Stück „Passagier 23“ ein Meisterstück auf die Bühne. Es ist ein Thriller. Es ist kein einfaches Stück. Ständig wechselnde Szenen. Und man ist von Anfang an gefesselt von diesem Stück. Man ist auch von Anfang an gefesselt von diesen Schauspielern. Geschickt ist auch das Bühnenbild gewählt, das mit dem wechselnden Blick durch die Schiffswandöffnung die unterschiedlichen Szenen unterstreicht.Welchen dieser Schauspieler und Schauspielerinnen soll man herausstellen? Es ist schier unmöglich. Sie sind einfach alle gut. Sie halten alle die Spannung hoch. Sie stehen voll in ihrer Rolle. Man nimmt sie ihnen einfach ab. Da bleibt am Schluss nur eines: Ein gefühlt nicht endender Schlussapplaus.Man sollte dieses Stück unbedingt gesehen haben – ob man Thriller mag oder nicht.Gratulation zu dieser Inszenierung.