Rolf Ohlendorf vom Südstädter Komöd'chen schrieb sein Leben auf

„Osterode und Hannover waren mir nie so nah“ lautet der Titel des neuen Buches. Soweit es in Hannover spielt, öffnet sich der Vorhang vor allem in der Südstadt und in Döhren-Wülfel. Denn Rolf Ohlendorf ist Mitbegründer des Amateurtheaters „Südstädter Komöd’chens“ und des „Hannoverschen Show Ensembles“. Das Südstädter Komöd’chen wurde zwar in der Südstadt gegründet und entfaltete dort seine erste Tätigkeit. Mit dem Wechsel zum Freizeitheim Döhren als ständige Spielstätte und Probenraum wurde die Amateurbühne jedoch inzwischen aber eigentlich schon zu einem Döhrener Verein. Und auch die schauspielerischen Aktivitäten von Bert Ohlendorf und dem Theaterleiter des Südstädter Komöd’chens, seinem Ehepartner Peter Gärtner, gehen in den Stadtbezirk Döhren-Wülfel zurück. Denn beide standen schon beim „Kleinen Hoftheater“ (einem Amateurtheater, das es heute leider nicht mehr gibt) in Wülfel auf den (Bühnen-) Brettern, die auch hier die Welt bedeuteten.Hier kam es auch einmal zu einer gefährlichen Situation. Der Leiter des Kleinen Hoftheaters, so schildert Rolf Ohlendorf in seinem Rückblick, hatte in den Bühnenboden einen kleinen Elektromotor eingebaut. Dessen Aufgabe war es, auf Knopfdruck den Vorhang zu bewegen. Doch während einer Vorstellung 1984 überhitzte sich das Gerät und begann fürchterlich zu qualmen. Stinkende Qualmwolken traten unter den Bühnenvorhang hervor. Autor Ohlendorf unterbrach sofort das Spiel und schaffte den Motor hinaus. Rolf Ohlendorf: „Danach bedienten wir den Vorhang grundsätzlich nur noch per Hand.“Die Autobiografie von Rolf Ohlendorf ist sowohl als Paperback (ISBN-Nr. 978-3-7482-2656-7) als auch als E-Book (ISBN 978-3-7482-2657-4) erhältlich.