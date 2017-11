"O PANNENBAUM!" DER SATIRISCHE WEIHNACHTSABEND IM FISCH SPA KNABBETZEIT

Nervt Sie das Weihnachtsgedudel im Radio? Können Sie Lebkuchen schon jetzt nicht mehr sehen? Und Glühwein schmeckt Ihnen auch nicht mehr?

Dann sind Sie hier genau richtig! Herzlich willkommen zum 1. alternativen Weihnachtscomedy Programm!

Donnerstag, den 14. Dezember 2017 um 19 Uhr

Fisch Spa Knabberzeit, Sallstr. 56, 30171 Hannover - Südstadt

Amfindet imein ganz und gar unheilige Nacht statt. In einer gespielten Lesung präsentiert dort der Schauspielersein satirisches WeihnachtfestMit kleinen boshaften Gedichten und Geschichten namhafter Autoren kann man hier lernen, wie man Weihnachten feiert und trotzdem glücklich sein kann!Der Eintritt kostet 12,50 €, die Karten kann man ab sofort unter der Telefonnummer 0511 / 219 466 12 reservieren oder direkt in der Knabberzeit kaufen. Auf jeden Fall wird der Vorverkauf dringend empfohlen, da nur eine begrenzte Platzzahl zur Verfügung steht.Wein, Prosecco und Bier sind für Sie kaltgestellt, und natürlich können Sie an diesem Abend auch Ihren Füßen eine Entspannung gönnen und sich von den kleinen "Weihnachtsfischchen beknabbern" lassen, natürlich gegen Aufpreis.Viel Spaß!