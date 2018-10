Neue Kalender ...

Hurra - sie sind fertig: meine Kalender für das nächste Jahr.Wer will, der kann mir damit helfen.Für die Küche hatte ich mir das Format gewählt, wo ich auch meine Termine eintragen kann und trotzdem noch schöne und unterschiedliche Motive habe. Der Küchenkalender kann natürlich auch in einem Büro hängen. Ich habe aber auch andere Formate gebastelt. Darunter habe ich auch einen Hundekalender , dessen Fertigstellung auf einer Idee meiner Freundin beruht.Erneut hat der Calvendo Verlag meine großen Wandkalender Antrim und Belfast für 2019 veröffentlicht. Darauf bin selbstredend irgendwie stolz ;-)Besucht mich auf meiner Webseite ... da hat sich was getan ... ich hatte etwas Hilfe beim Einrichten.Bis zum 20.November ...... von der Kalendarisierten Francis Bee