Näheres zur Südstadtastrologie

das eigene Horoskop kennen zu lernen und ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, was Astrologie kann und was sie nicht kann.Astrologen deuten die Bewegung und Lage von Sternen und verbinden diese mit Gedanken, Haltungen und Verhaltensweisen von Menschen, Gruppen, Gesellschaften, aber auch mit Naturereignissen.Das Horoskop („In die Stunde schauen“) u. a. auch Geburtsbild und in älterer Zeit Nativität genannt, ist das wichtigste Hilfsmittel der Astrologie. Die Hauptelemente eines Horoskopes sind für gewöhnlich der Aszendent und das Medium Coeli sowie die Horoskophäuser, Himmelskörper wie Sonne, Mond und Planeten und ihre Aspekte zueinander, die Tierkreiszeichen und Mondknoten. Die Horoskopzeichnung zeigt in einer lediglich zweidimensionalen Perspektive das Sonnensystem aus geozentrischer Sicht (Erd-Sicht), wobei der Ort, für den das Horoskop erstellt wird, nach geografischer Länge und Breite berücksichtigt wird. Grundlagen sind astronomische Berechnungsmethoden der Himmelsmechanik. Früher wurden zur Berechnung die Ephemeriden und sogenannte Häusertabellen (zur Berechnung der Horoskop-Häuser) genutzt; heute wird meistens eine Astrologie-Software verwendet, die darauf zurückgreift.Die ehrenamtliche Horoskopdeutung in der Südstadt nutzt dabei die kostenlosen Möglichkeiten beim Astrodienst in Zürichund des amerikanischen HoroskopdienstesWer sich für die astrologische Philosophie des Südstadtastrologen interessiert, wird auf seinem Youtube – Kanal „Kosmologie-Mikronährstoffe“ fündig,wobei der Südstadtastrologe auch zugleich Vorsitzender des Bürgertreff Gesundheit Hannover (BTGH) ist. Deshalb die ungewöhnliche Mischung. – Der BTGH bietet unter bestimmten Voraussetzungeneine ehrenamtliche Gesundheitsberatung an.Die astrologische Philosophie des Astroloigen spiegelt sich auch in seinen Büchern im Buchshop von BoD-Norderstedt(in der Suchmaske „Volker H. Schendel“ eingeben).In einem ersten Schritt nutzt der Südstadtastrologe die Konferenztechnik „Zoom“, vorausgesetzt, daß es eine standesamtlich bestätigte Geburtszeit für den Ratsuchenden gibt. – In dieser Videokonferenz wird im gemeinsamen Gespräch versucht, die zentralen Lebensthemen des Horoskopeigners im konkreten Horoskop zu entdecken.Auf der Homepage des Deutschen Astrologenverbnads – DAV – gibt es zum Thema Astrologie diesen Text:„Astrologen beraten Menschen in allen Lebensfragen. Das Horoskop macht jede individuelle Veranlagung und den damit verbundenen Lebensweg sichtbar. Durch die Deutung des Geburtshoroskops kann eine Persönlichkeitsanalyse erstellt werden, die die Potenziale eines Menschen, seinen Charakter, seine Prägung, seine Stärken und Talente beschreibt. Mithilfe einer Jahres-, Monats- oder Wochenvorschau werfen Astrologen für den Fragesteller einen Blick in die Zukunft und skizzieren Chancen und Herausforderungen. Typische Schwerpunkte einer Beratung sind: Liebe, Ehe und Partnerschaft, Familie, Kindererziehung, Beruf und Berufung, Geld und Erfolg. Durch die Deutung des Gründungshoroskops können Astrologen auch den „Charakter“ einer Firma beschreiben, Fragen nach zukünftigen Chancen und möglichen Unternehmensstrategien beantworten und als Personalberater tätig sein.“Allerdings entstehen bei den geprüften Astrologen des DAV, wie bei jedem Freien Beruf in Deutschland, Honorarkosten, vergleichbar den Honorarsätzen von freiberuflichen Psychologen (pro angefangene Beratungsstunde zwischen € 120,-- bis € 250,--).Insofern dient die ehrenamtliche Horoskopberatung von Herrn Schendel auch dazu, ohne finanziellen Aufwand, eine erste persönliche Erfahrung mit den Möglichkeiten und Grenzen der Astrologie zu machen. – Wenn z. B. durch Wirtschaftsunternehmen die Dienste des renommierten Wirtschaftsastrologen Dr. Niederwieser in Anspruch genommen werden,summieren sich die Beratungskosten auf erkleckliche Summen.