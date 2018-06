Mit diesen Fotos wagen 12 junge Fotografen den Sprung in einen neuen Lebensabschnitt: Fotostudenten zeigen ihre Abschlussarbeiten

„Was hat uns geprägt und wonach streben wir?“ Dieser Frage gingen die Studenten auf sehr unterschiedlichen Wegen nach. Sina Niemeyer setzte sich einfühlsam und sehr persönlich mit dem Thema sexuellen Kindesmissbrauch auseinander, Dennis Weige proträtierte in einem kleinen Film einen Pornodarsteller, erzählte von den zwei Welten seines Protagonisten – einerseits Lebensgefährte und Vater, andererseits Akteur vor der Kamera. Claudio Verbano dokumentierte das Leben von Arbeitern in illegalen Goldminen in Tansania, und unter dem Titel „Nicht müde werden“ hat Patricia Kühfuss Pflegekräfte in einem Krankenhaus begleitet. Insgesamt sind 10 verschiedene Projekte (eine Bachelorarbeit wurde zu dritt erstellt) zu sehen.Die GAF liegt in der Eisfabrik (Seilerstraße 15d), der Eintritt ist frei. Die Fotoausstellung ist bis 8. Juli zu sehen. Dann wird die nächste Bilderschau vorbereitet. Prof. Rolf Nobel: „Gezeigt werden ab 18. Juli Landschaftsaufnahmen in Schwarzweiß aus dem Teufelsmoor.“