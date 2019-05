Klimawandel stoppen - jetzt!

Du möchtest neue Leute kennenlernen?Du hast Lust dich mit uns gemeinsam über die Themen Klimagerechtigkeit und Klimawandel auszutauschen und dabei neue Perspektiven zu erfahren?Du hast Lust Methoden kennenzulernen, um mit jungen Menschen zu dem Thema arbeiten zu können?Dann nimm an unserer Jugendbegegnung teil. Neben dem gemeinsamen Kennenlernen werden wir gemeinsam zu Themen wie Klimawandel, Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit arbeiten. Wir wollen Methoden der Bildungsarbeit näher kennenlernen und in einem gemeinsamen Projekt umsetzen. Einen genauen Seminarablauf wollen wir gemeinsam mit euch in zwei Vorbereitungstreffen, welche in Absprache mit euch stattfinden, erarbeiten.Datum:09.09.-24.09.2019 für die Begegnung in Deutschland und28.03.-12.04.2020 für die Begegnung im SenegalKosten: 350€ inkl. Flug, Unterkunft und VerpflegungAlter: 18- 27 JahreDa es sich um eine geschlossene Aktion handelt ist die Teilnahme an beiden Terminen zwingend erforderlich.Weitere Informationen findet ihr hier.