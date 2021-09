Ein deutsches Requiem - Johannes Brahms

Kammerchor Acûstico und Junges Orchester Hannover führen am 26. September 2021 das Brahms-Requiem in der Gartenkirche St. Marien in Hannover aufDer Kammerchor Acûstico aus Hannover gastiert zusammen mit dem Jungen Orchester Hannover am 26. September 2021 um 18:30 Uhr mit „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms in der Gartenkirche St. Marien in Hannover. Einlass ist ab 18:00 Uhr. Die künstlerische Leitung des Konzerts liegt bei Julian Hauptmann, Stipendiat am Royal Birmingham Conservatoire.Johannes Brahms’ Deutsches Requiem ist das Ergebnis eines mehr als zehn Jahre dauernden Entstehungsprozesses - von Mitte der 1850er-Jahre bis zum Tod seiner Mutter im Februar 1865, der wahrscheinlich den Anstoß zur Fertigstellung des Requiems gab. Es wurde mit den Sätzen I bis IV und VI bis VII am Karfreitag 1868 im Bremer Dom uraufgeführt. Einen Monat später ergänzte Brahms den V. Satz mit dem Sopran-Solo “Ihr habt nun Traurigkeit”. Brahms griff nicht auf den lateinischen Text der katholischen Totenmesse zurück, sondern verwendete in protestantischer Tradition deutsche (Bibel-)Texte. Im Vordergrund steht der Trost der Lebenden, “die da Leid tragen”.Der Eintrittspreis beträgt 25,- €. Kinder bis einschließlich 15 Jahre und Studierende zahlen den ermäßigten Kartenpreis von 15,- €. Die Karten sind im Vorverkauf per E-Mail unter acustico-chor@web.de oder telefonisch unter 0173 7965224 (Ticket-Hotline) zu erwerben. Restkarten werden ggf. an der Abendkasse verkauft. Es gilt die 3G-Regel.Über den ChorDer Kammerchor Acûstico wurde im Sommer 2013 gegründet. Seit seiner Gründung wird der Chor von Julian Hauptmann geleitet. Aus anfänglich fünf Sängerinnen und Sängern wurden im Laufe der Jahre über 30 engagierte Chormitglieder im Alter von 20 bis 65 Jahren, die sich mit geistlicher und weltlicher Chormusik aus allen Epochen befassen. Neben den bekannten Oratorien liegt die Leidenschaft des Chores bei den großen und kleinen A-cappella-Werken von Heinrich Schütz, über Felix Mendelssohn Bartholdy, bis Arvo Pärt. Einen Höhepunkt stellte 2017 die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach im ausverkauften kleinen Sendesaal des NDR in Hannover dar.Acûstico ist der Kammerchor der Liedertafel Concordia von 1872 Hannover-Badenstedt e. V. Mehr Informationen über Acûstico, aktuelle Termine und Kontaktdaten gibt es im Internet unter: http://www.acustico-hannover.de/ und www.facebook.com/AcusticoChor.Über das OrchesterDas Junge Orchester Hannover besteht aus über 20 ambitionierten Musikerinnen und Musikern zwischen 14 und 24 Jahren. Gegründet wurde es im August 2020, trotz aller Corona-Hürden, von Julian Hauptmann. Auf zwei spannende Probespiele folgten intensive Proben in Vorbereitung auf das Brahms-Requiem. Innerhalb kürzester Zeit haben sich die jungen Talente zu einem Kammerorchester formiert, das sich klassischen Stücken widmet. Mehr Informationen über das Junge Orchester Hannover, aktuelle Termine und Kontaktdaten gibt es im Internet unter: https://www.junges-orchester-hannover.de/.