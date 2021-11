CHARLES BUKOWSKI: EIN HAUCH VOM UNDERGROUND DER 70er WEHT DURCH DIE SÜDSTADT

"Wenn morgens das erste Bier unten bleibt, kann der Tag ganz gut werden!"

Nach diesem Motto lebte und arbeitete der amerikanosche UndergroundpoetAm 3. Dezember 2021 um 20 Uhr gastiert der Schauspieler,nach dem großen Erfolg von 2019, zum 2. Mal in dem beliebten Südstädter Café mit seinem Programmund präsentiert in einer gespielten Lesung Gedichte und Kurzgeschichten des "Dirty Old Man", wie sich der Autor gerne selbst nannte.Seine Texte handeln von Huren und Säufern, vom kaputten Leben abgehängter Typen, vom ganz normalen Wahnsinn des "american way of life", sind zugleich obzön, tieftraurig und IRRwitzig komisch. Entweder man ist ein Fan seiner Stories, oder man findet sie schlichtweg zum Kotzen. Einen Mittelweg gobt es nicht!Und, der 2021 sein 40jähriges Bühnenjubiäum feiert, liestTexte nicht nur, mit Stimme und Mimik verleiht er den Figuren darin eine ganz eigene Charaktere, so dass jede Geschichte zu einem eigenen kleinen Theaterstück wird. Nicht umsonst bezeichnete ihn die deutsche Bukowski Gesellschaft in Bamberg als besten Interpreten des Dichters in Deutschland!