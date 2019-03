BUKOWSKI KOMMT! EIN HAUCH VON UNDERGROUND WEHT DURCH DIE SÜDSTADT!

Gleich zweimal gastiert der hannoversche Schauspielermit seinem Programmin der Südstadt. Zu Hören gibt es Gedichte und Kurzgeschichte des amerikanischen Undergroundpoeten. Und Kühn liest seine Storys nicht nur, sondern verkörpert sie auf der Bühne. Taucht ein in die Welt des Wahnsinns der Außenseiter, der Säufer und Huren, der Freaks und Verlierer des "American Way Of Life", Ein IRRwitzig komischer und todtrauriger Abend zugleich, frei nach dem Motto: WENN MORGENS DAS ERSTE BIER DRINBLEIBT; KANN DER TAG GANZ GUT WERDEN!Die erste Vorstellung findet amstatt. Begleitet wird das Programm mit authentischen amerikanischen Gerichten. Homemade Hamburger, Hot Dogs und Maiscremesuppe stehen an diesem Abend auf der Speisekarte. Karten kann man unter Nummerreservieren.Amist dann die zweite Vorstellung im, zu sehen. Hier kann man die Karten unter der Nummervorbestellen.Dort gibt es zwar kein Essen zum Programm, dafür kann man aber jede Menge ausgefallener Biersorten probieren, natürlich auch speziell für diesen Abend amerikanische Craft Biere. Für Charles Bukowski jedenfalls wäre dieser Laden das Paradies gewesen!