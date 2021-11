40 JAHRE AUF DER BÜHNE - VOLKER KÜHN

Bei einem Gastspiel in der HINTERBÜHNE feiert der Schauspieler VOLKER KÜHN mit der Komödie "GENOVEVA oder DIE WEIßE HIRSCHKUH" von JULIE SCHRADER sein 40jähriges BÜHNENJUBILÄUM!

Eine böse Tante, einen jungen Lebemann, eine liebreizende Magd, einen Lustmörder, einen Engel, einen Moritatensänger und Kaiser Wilhelm der II. - der Schauspieler Volker Kühn spielt sie alle, in der Komödie des frühen 20. Jahrhundert der hannöverschen Dichterin Julie Schrader, die in diesem Jahr ihren 140. Geburtstag hätte feiern können, wenn sie noch leben würde. So skuril wie dieser Satz ist auch das ganze Stück, dessen Handlung im alten Hannover, wie auch im alten Berlin des Jahres 1908 spielt. Mehr wird nicht verraten. Kommen Sie einfach amin diein derund genießen Sie zwei Stunden Lachen mit dieser