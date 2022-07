Suche Garage

Stadtteile

Nord oder auch ZooviertelWir suchen dringend eine Garage dringend für gr. Roller, Motorrad, Fahrräder (4), Anhänger, Zubehör wie Werkzeug, Biker-Kleidung; Putzmittel, Transportgurte, Ablagemöbel (geschlossen), Ladegeräte usw. was man alles so braucht und nicht ständig hin und her schleppen kann ... usw.Schön wäre mit Stromanschluss.Die Kosten sollten möglichst 100,-€ nicht überschreiten.Ein verbindliches und ehrliches Angebot würde mich sehr freuen.Über PN kommen wir in Kontakt ... dann gibt es auch eine Telefonnr..Danke.Mit freundlichen GrüßenFrancis BeeErreichbar auch über die Webseite: Kontakt oder bei nebenan.de oder unter ebay-Kleinanzeigen