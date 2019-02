Naturfreundejugend macht Sommerferien zu spannenden Abenteuern

Die Naturfreundejugend Niedersachsen bietet für verschiedene Altersgruppen spannende Erlebnisfreizeiten in den Sommerferien an.

Für 12-15 jährige wird ein Summer-Camp vom 29.07.-07.08.2019 in Italien angeboten. Die gemeinsame Fahrt startet am Hauptbahnhof Hannover und führt nach Cecina, mitten in der Toskana. Hier können die Jugendlichen Sommer, Sonne, Strand und Meer erleben, dabei sportlich aktiv werden und ihre Ferien zu einem einmaligen Erlebnis werden lassen. Die Jugendlichen werden in Zelten auf dem Gelände des Naturfreundehauses übernachten, welches direkt am Meer liegt. Die Verpflegung wird typisch italienisch sein und vom Haus organisiert.Für 8-12 jährige wird eine Freizeit unter dem Thema "Abenteuer Zeitreise" angeboten. Die Freizeit findet vom 08.07.-12.07.2019 in den Finnhütten in Wennigsen statt. Die Kinder begeben sich auf eine Reise durch die verschiedenen Zeiten und erleben dabei wie Menschen in der Vergangenheit gelebt haben. Dies wird durch spannende Ausflüge begleitet, bei denen Spaß und Erleben im Vordergrund stehen wird.Weitere Infromationen zu den Freizeiten und weiteren Angeboten gibt es unter: www.nfj-nds.de