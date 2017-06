Informationsvortrag "Hilfe und Heilung auf dem geistigen Weg"

Hannover. Krankheit, ein Wort das in aller Munde ist. Muss das sein? Dabei ist Gesundheit ein völlig natürlicher Zustand. Zum Thema „Heilung auf geistigem Weg – medizinisch beweisbar“ findet in Hannover ein Informationsvortrag statt. Der Vortrag bezieht sich auf die Lehre Bruno Grönings (1906-1959), dem es in den 50er Jahren gelang, den Menschen die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Heilung auf einfache Weise aufzuzeigen. Viele Menschen erlangten durch ihn ihre Gesundheit auch von ärztlicherseits als unheilbar geltenden Leiden zurück.



Heute geschehen im Bruno Gröning - Freundeskreis weiterhin die Heilungen. Zahlreiche Ärzte haben sich in einer Medizinisch-Wissenschaftlichen Fachgruppe zusammengeschlossen und es sich zur Aufgabe gemacht, die eingetretenen Heilungen zu prüfen und zu dokumentieren.



Geheilte werden berichten, wie sie von Erkrankungen frei wurden.

Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten