Wenn Krankheit krank macht

Fibromyalgie

… die Macht, die Krank macht …

„Ich habe Fibromyalgie“, erklärte Lady Gaga und sagte 2017 div. Konzerte ab.Ich habe auch Fibromyalgie.Fibromyalgie ist ein Schmerzsyndrom, das vor allem Muskeln betrifft. Ähnlich wie bei Rheuma werden Fibromyalgie-Patienten von unerträglichen Schmerzen gequält, vor allem auf Druck reagieren Patienten hochsensibel. Schlafstörungen; chronische Müdigkeit; Abgeschlagenheit; fieberähnliche Schweißausbrüche, die an starke Wechseljahres-beschwerden und messbarer Anstieg der Körpertemperatur, das an Grippe erinnert; Konzentrations- und Antriebsschwäche; Migräneattacken; Tinnitus; Bauchkrämpfe wie bei Verstopfung und Durchfälle, die an Magen-Darmgrippe erinnern, beschreiben das Krankheitsbild....Das wirft eine Menge Fragen auf:Woher kommt diese Krankheit?Was löst Fibromyalgie aus?Wer bekommt diese Krankheit?Wie kann man das bekämpfen?Wie erkenne ich, ob ich Fibromyalgie habe?...Zitat:„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“(B. Brecht)...Wer an Fibromyalgie erkrankt ist, muss reich sein oder ist glücklich verheiratet.Ich bin beides nicht. Mein Kampf um die Anerkennung dauert nun schon seit 2015. Das bedeutet nicht nur mentale Kraftausbeutung, sondern auch die finanzielle. Die Behörden DRV [Deutsche Rentenversicherung] erkennt diese Erkrankung nicht an und somit auch keinen Antrag auf EMR [Erwerbsminderungsrente]....Auszüge aus dem gesamten Text : Website von Francis Bee