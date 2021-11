Warnungen vor der 5. Corona-Welle

Es ist nicht ohne Grund eine Pandemie

Es ist eine bleibende Katastrophe, weil wir das Virus auf diese Weise nicht mehr loswerden.Der Drops ist, und das wissen wir spätestens seit dem Sommer, gelutscht !Zuallererst mal sollten sich alle geimpft haben ! Ausrufungszeichen ... und wenn es dazu dient, dass Kinder in die Schule gehen können und Weihnachtsmärkte öffnen dürfen, haben wir mehr für den Erhalt der Gesundheit und Wirtschaftlichkeit getan, als jeder ungeimpfte Leugner:innen und Querdenker:innen.Was fehlt, ist die Einhaltung der Abstandsregeln, was mit der Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit der Leute zu tun hat. Man könnte auch dabei noch etwas vorsorgen: durch Werbung - die macht es möglich, wird aber mit angezogener Handbremse durchgeführt.Ungeimpfte sind unvernünftig und werden erst schlau, wenn sie die Intensivstation lebend verlassen. Das ist aber für viele andere dann zu spät. ... naja, ein Gutes hat es: es werden unverhofft viele Arbeitsplätze frei und Rentenauszahlungen werden eingespart ().Dieses Virus werden wir nicht mehr los und müssen jetzt das Beste draus machen. Meine dritte Impfung ist kommende Woche ... und ich hoffe, dass es für durchgeimpfte Menschen Lockerungen gibt. Die Anderen sind mir jetzt so egal, wie Kinder, alte Menschen und Chroniker:innen DENEN egal sind.DEREN Verhalten ist unsozial und egoistisch - und es wird Zeit, dass das mal jemand von den zurückhaltenden Politikern in aller Deutlichkeit und Härte sagt.Was ich auch von Scholz vermisse ist: Klarheit schaffen. Er will schließlich Kanzler werden.Ich fürchte, der Eiertanz der Politiker geht unvermindert weiter und das Nachsehen haben jene, die sich am wenigsten wehren können: Schwache (Immungeschwächte), OP-Patienten und Kranke (Chroniker), Arme, die Jüngsten und die Ältesten.Und die Zahlen (weltweite Zahlen) - von verschiedenen aber übereinstimmenden Seiten gleichermaßen, sind Aussagekräftig genug, um zu wissen, dass die glimmende Glut einem lichterlohen Brand gewichen ist!Diese am Anfang stehende neue "Grippe" hat es (noch) in sich.Das aber Impfen erfolgreich sein kann, zeigt ausgerechnet Brasilien. Ganz entgegen den Parolen dieses PräsidentenUnd auch der Vergleich mit der '' wäre nicht weit hergeholt. Wir können uns ohne Änderung getrost darauf verlassen, dass wir die 50 Millionen Toten aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts (und es sind vermutlich wesentlich mehr gewesen - schon, weil man damals nicht über die Informationstechnik von heute verfügte) toppen können, wenn wir jetzt nicht zu strengeren Maßnahmen übergehen.... und das wäre ein Armutszeugnis, angesichts der Informationsmöglichkeiten in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. ... dann sind die vielen Menschen alle umsonst gestorben.Bitte, bleibt alle gesund und lasst euch impfen.Eure durch und durch geimpfte Francis BeeTabellen und Grafiken von RKI zusammengetragen: Link