Todesfall - Zeugen gesucht

Tragischer Unfall

Am Sonntag hat sich in der Südstadt ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet.Beim Überqueren der Straße näherte sich mit hoher Geschwindigkeit ein Fahrzeug. Zu Fuß wollte eine Hummel-Drohne die Fahrbahn überqueren und wurde von einem Fahrzeug erfasst. Das Fahrzeug, so Augenzeugen, sei mit unverminderter Geschwindigkeit weitergefahren.Herbeigerufene Rettungskräfte, darunter ein Arzt für Insektenkunde, konnte nur noch den Tod feststellen.Derzeit wird nach dem rücksichtslosen Fahrer gefahndet. Die Hummel-Polizei hat nun um Unterstützung aus der Bevölkerung gebeten.Hummel-News konnte mit dem Einsatzleiter sprechen, der kurz nach dem Drama den Tatort absperren ließ.Hauptwachtmeister Hummeldumm sucht Antworten auf die Fragen: "Wer hat den Tathergang genau beobachtet und den Todesfahrer gesehen?" ... und "Hat vielleicht ein Zeuge das Kennzeichen oder den Fahrzeugtyp erkannt?" ... und dann noch die Frage nach den Beweggründen: "Warum fuhr das Fahrzeug an einem Sonntagvormittag überhaupt so schnell?"Das sind die derzeit drängenden Fragen des Hummel-Beamten.Hummel-News bewegt auch die Frage, warum Herr Hummel-König zu Fuß auf der Straße ging. Vielleicht hatte der Flugapperat von Herrn Hummel-König einen Defekt. Diesem Hinweis aus der Hummel-News-Redaktion wird bei der Hummel-Rechtsmedizin nachgegangen.Bei dem Opfer handelt es sich um Herrn Hummel-König, der gegen 10:30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit sein Leben ließ. Er hinterlässt einen Kleinstaat von ca. 10 Hummelkindern im Teenageralter und Frau König, die noch immer nicht befragt werden kann. Die Hummelfamilie wird derzeit noch psychologisch betreut. Da der Winter vor der Tür steht, ist das Überleben der Hummelfamilie fraglich.Mit einem Aufruf will Hummel-News auf die besondere Lage der Hinterbliebenen aufmerksam machen und um Pollen-Spenden für die Überwinterung bitten.Anwohner sind indes entsetzt. Frau Hummelnah von Gegenüber, hatte die Tat zwar gesehen, kann aber zur Identifikation des Rasers keine Angaben machen. Frau Hummelnah wurde mit einem Schock in das Krankenhaus Hummel-Knacks in der Marienstraße eingeliefert und wurde heute Nachmittag wieder entlassen. Hummel-News konnte Frau Hummelnah jedoch keine weiteren Einzelheiten entlocken.Allem Anschein nach, war der folgenschwere Unfall eine Verkettung diverser unglücklicher Zufälle, die zum plötzlichen Tode des Hummelfamilienvaters Herrn Hummel-König führte. Wie Hummel-News zu Ohren kam, soll die Obduktion den sofortigen Tod ergeben haben. Er soll nicht gelitten haben.Dennoch werden Zeugen zur lückenlosen Aufklärung und für die Fahndung weiterer Details gesucht.Hauptwachtmeister Hummeldumm hat in einem Aufruf in den Hummel-News zur Mithilfe aufgerufen. Hinweise zu Tathergang, Angaben zu Fahrzeugtyp und Fahrer, können an das in der Albert-Niemann-Straße ansässige Hummel-Polizeikommissariat gesendet werden.Das Foto wurde von Hummel-Reporterin Bee direkt am Tatort hergestellt und hat weitere Fotografien der Hummel-Polizei zur Verfügung gestellt.… von der fliegenden Hummel-Reporterin Frau Bee von Hummel-News