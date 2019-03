Ausgesetzt und Asyl

sind am 28.02.2019 in der Seilerstraße im Stadtteil Südstadt, nähe Große Barlinge, an einer Ecke ausgesetzt worden.Das Herz war verletzt, der Teddy und die Nilpferdchen wimmerten so laut, dass ich sie zu mir einlud.Nach einem sanften Bad und Trockenzeit, dürfen die Neuankömmlinge erst mal ausgelassen mit meinen Mitbewohnern spielen.Danach wird es ernst: Asyl beantragen oder auf Besitzersuche gehen.wird sehen ...... von der plütschteddyliebenden Francis Bee